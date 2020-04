Gepolsterte Tasche ist Pflicht

Legt man das Mate XS im Smartphone-Modus auf den Tisch, liegt es automatisch am Display. Kein Wunder, dass das von uns getestete Exemplar schon ein paar Kratzer hatte - es ging schon durch einige Testerhände, und dazwischen lag es am Display auf dem Tisch. Es ist eine Problematik, derer wohl nur Herr wird, wer das Smartphone in einem gepolsterten Tascherl mitführt. Das Allernötigste bedeckende Silikonhüllen, wie sie Huawei mitliefert, lassen immer noch viel Angriffsfläche.