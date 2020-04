Darüber hinaus sollen die Parlamentsküchen in Brüssel, Straßburg und Luxemburg mehr als 1000 Mahlzeiten pro Tag herstellen, die an Bedürftige sowie an Mitarbeiter des Gesundheitswesens verteilt werden, kündigte Sassoli an. „Wir wollen denjenigen beistehen, die leiden bzw. unermüdlich in unseren Krankenhäusern arbeiten“, erklärte er.