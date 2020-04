Matthias Mayer im krone.at-Interview: Via Skype spricht Österreichs Speed-Ass mit Michael Fally über die bisher beste Saison seiner Karriere, gleichzeitig eine historisch schlechte für den ÖSV, seinen Sieg in Kitzbühel, Gesamtweltcup-Sieger Aleksander Aamodt Kilde, eher trübe Aussichten für die Gletschertrainings in Südamerika, den Klimawandel - und darüber, warum manche Rennen in Übersee „eh schon halbe Geisterrennen“ sind (alles im Video oben).