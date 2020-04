„Music was my first Love“, teilt die lebensfrohe Künstlerin lachend im Telefongespräch der „Tiroler Krone“ mit. Maria ist zudem seit 2012 die „offizielle ÖOC Saxophonistin“. Aber Maria Kofler hat nicht nur eine berufliche Karriere als Musikerin in ihrem Leben aufgebaut. Sie trägt eine starke und tiefe soziale Ader in sich. Was die wenigsten wissen: Sie hat eine Ausbildung als diplomierte Krankenschwester absolviert und versieht in der Klinik Innsbruck ihren Dienst an der Traumatologischen Intensivstation.