In Oberösterreich herrscht durch die anhaltende Trockenheit erhöhte Wald- und Flurbrandgefahr. Der Landesfeuerwehrverband und der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FPÖ) appellierten am Mittwoch an die Bevölkerung, auf Brauchtums- und Lagerfeuer zu verzichten und keine unnötigen Risiken einzugehen. Schließlich stelle die Corona-Situation die Feuerwehren auch so schon vor Herausforderungen.