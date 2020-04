Es wird wohl eng

Der heimische Veranstalter hat für Juli einige große Open-Air-Konzerte in Wien im Angebot, darunter Auftritte von Acts wie Ms. Lauryn Hill, The Kooks oder Sarah Connor. Die derzeitigen Bestimmungen beträfen den Zeitraum bis Ende Juni. „Ob es dabei bleibt und wir mit Juli langsam wieder zum ‘Normalbetrieb‘ übergehen können, wird sich zeigen“, so Potocki. Die Planungen dafür „schreiten - bis auf weiteres - jedenfalls vorerst voran“. Grundsätzlich verlasse man sich auf die Expertise der Fachleute in Gesundheitswesen und Politik. Im Herbst könnte es durch noch mehr Verschiebungen jedenfalls durchaus sehr eng werden, was die Konzertanzahl betrifft: „Dass die Kapazitäten da irgendwann an ihre Grenzen stoßen, liegt auf der Hand - Ausweichtermine im Frühjahr wären dann wohl die entsprechende Konsequenz.“