Österreicher leben sparsamer als sonst

Die aktuelle Situation wirkt offenbar auch auf das Konsumverhalten der Menschen ein. So gaben knapp 60 Prozent in der Umfrage an, derzeit sparsamer zu leben als sonst. Generell seien die Österreicher aber recht zuversichtlich, was die Bewältigung der Corona-Krise angeht. Insgesamt meinten 71 Prozent der Befragten, sehr zuversichtlich oder ziemlich zuversichtlich zu sein, dass die Krise in Österreich gut gemeistert wird.