Leere Straßen mögen dieser Tage vielleicht reizvoll sein, diese stellen aber noch lange keinen Freifahrtschein für Raser dar! Zum wiederholten Mal musste die Wiener Polizei in diesen Tagen einen Raser stoppen. Der Mann war am Dienstagabend mit 130 km/h statt der erlaubten 50 km/h über die Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten gefahren. Ihm droht nun ein Führerscheinentzugsverfahren. Die Polizei appellierte an die Vernunft der Bevölkerung, Tempolimits einzuhalten.