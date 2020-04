Neue Dating-App funktioniert ohne Fotos

Die inneren, nicht die äußeren Werte zählen. Das trifft zwar zu, doch in Wirklichkeit kommt es vor allem beim Dating doch sehr auf Äußerlichkeiten an. Meist spricht oder klickt man nur eine Person an, deren Aussehen man anziehend findet. Eine neue Dating-App möchte das nun umgehen. Hier ist nicht das Foto das ausschlaggebende Kriterium, sondern die Charakterbeschreibung.