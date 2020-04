Gute Voraussetzungen - zumindest in Russland

Die Voraussetzungen für den Neustart sind zumindest in der Heimat des ICQ-Besitzers Mail.ru gut. In Russland ist der Internetkonzern sehr bekannt, das könnte der ICQ-Neuauflage nützen. Wie viele internationale Nutzer ICQ New anlocken wird, bleibt abzuwarten. Der Nostalgiefaktor mag groß sein, der Markt für Messenger ist aber einigermaßen gesättigt. Außerdem geriet Mail.ru in der Vergangenheit mit schwachem Datenschutz in Verruf.