Produktion läuft

Aktuell halte man den Betrieb mit einer angepassten Produktion am Laufen, um die Versorgung und den Service am Kunden zu gewährleisten.Steinbacher Dämmstoffe verfügt laut eigenen Angaben über 495 Mitarbeiter, 320 davon am Hauptsitz in Erpfendorf. Zudem gibt es noch jeweils einen Standort in Deutschland und Polen.