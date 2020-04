In der 2. Liga befürworten acht Vereine den Trainingsstart, fünf weitere votierten unter Auflagen dafür. Demnach müsse die Ansteckungsgefahr ausgeschlossen und volles Mannschaftstraining möglich sein. Drei Klubs waren gegen eine Trainingsaufnahme. Zudem wiesen viele Zweitliga-Kicker darauf hin, dass englische Runden ein Problem darstellen, weil einige Spieler als Amateure auch neben dem Fußball einem Beruf nachgehen und daher zeitlich limitiert sind. In der 2. Liga sind noch elf, in der Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga jeweils zehn Runden ausständig.