Trumps wiederholte Angriffe auf die Skandinavier

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump in Schweden für Verwunderung sorgt. „Schaut, was letzte Nacht in Schweden passiert ist“, hatte er im Februar 2017 auf einer Kundgebung in Florida zu vermeintlichen Problemen mit Einwanderern in dem skandinavischen EU-Land gesagt - ohne dass die Schweden wussten, was denn eigentlich bei ihnen am Vorabend vorgefallen sein soll. Im vergangenen Sommer hatte sich Trump zudem öffentlich für die Freilassung des damals wegen Körperverletzung in U-Haft sitzenden US-Rappers Asap Rocky eingesetzt. Regierungschef Stefan Löfven musste ihm damals die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz erklären.