FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer „Todessteuer“ und erteilte Koglers Forderung, die dieser am Dienstag in einem Zeitungsinterview erhoben hatte, eine Absage. „Wer in Zeiten von Krankheit und Tod durch das Virus ausgerechnet daran denkt, den Staat beim Sterben ein Inkasso betreiben zu lassen, ist nicht nur politisch, sondern auch moralisch völlig fehlgeleitet“, so Kickl. Die Corona-Krise sei keine Legitimation, „verstaubte Klassenkampf-Methoden“ zu reaktivieren.