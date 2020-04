Zu Beginn der Corona-Maßnahmen hat es in Österreich noch einen politischen, nationalen Schulterschluss der Parteien gegeben. Zuletzt ist die Opposition aber zunehmend auf Distanz zur Regierung gegangen, so auch die SPÖ. Warum das so ist, hat krone.tv-Moderator Gerhard Koller bei der Parteichefin selbst, Pamela Rendi-Wagner, nachgefragt.