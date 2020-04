Das Burgtheater kommt ins Wohnzimmer

Den Auftakt aus der Reihe Edition Burgtheater machen Schönherrs „Glaube und Heimat“ (2001) in einer Inszenierung von Martin Kušej am Karfreitag, 10. April, sowie Schnitzlers „Anatol“ (1961) in der Regie von Ernst Lothar am Ostermontag, 13. April. Weitere Inszenierungen von Claus Peymann, Georg Schmiedleitner oder George Tabori werden folgen. Diese Aufzeichnungen werden jeweils am Freitag und am Montag ab 18 Uhr für 24 Stunden unter www.burgtheater.at abrufbar sein.