„Obwohl das Osterfest dieses Jahr im kleineren Kreis gefeiert wird, werden nicht gleich alle Traditionen über Bord geworfen“, ist sich LK-Präsident Josef Hechenberger sicher. Deshalb richtet er eine Bitte an alle Konsumentinnen und Konsumenten: „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, heimische Betriebe zu unterstützen. Bitte greifen Sie zu Produkten aus Tirol bzw. Österreich! So helfen Sie der heimischen Landwirtschaft und können beste Lebensmittel genießen. Die Auswahl ist groß und die Qualität hervorragend! Die Bäuerinnen und Bauern freuen sich - genauso wie alle anderen heimischen Wirtschaftsbetriebe - über Ihre Unterstützung!“