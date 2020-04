„Was tun? Ich esse viel zu viel aus Langeweile“

Zu viel essen aus Langeweile



Ich bin Studentin und sitze nun den ganzen Tag zuhause. Ab und zu gehe ich spazieren oder lese ein Buch. Jedoch esse ich aus Langeweile viel zu viel. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit hungrig zu sein, obwohl ich weiß, dass dies nicht stimmt.



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch:



Essen ist ein Grundbedürfnis und gehört zum Leben dazu. Jedoch klingt es für mich, als würdest du ein anderes Bedürfnis mit Essen stillen. Versuche auf deinen Körper zu hören. Atme tief durch und versuche auszumachen, was du wirklich in diesem Moment brauchst und fühlst. Viele neigen bei Stress dazu, mehr zu essen. Denn wenn wir essen, haben wir das Gefühl, dass wir in keiner Notsituation sind. Kann es sein, dass du besorgt bist? Dass Essen dich in die Normalität bringt und deine Angst besänftigt? Welche Gedanken liegen hinter dem Gedanken an Essen? Frisst du Sorgen, wie das Essen, in dich hinein? Schreibe deine Gedanken nieder und übe dich in Achtsamkeit.