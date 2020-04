Schmid will die Portalbetreiber jetzt zur besseren Altersprüfung zwingen und hat einen Bescheid an den vermutlichen Weltmarktführer mit Sitz in Zypern verschickt. Bisher hätte die Porno-Industrie „gemacht, was sie will“, kreidet Schmid an. Zwar hätte manch ein Anbieter eine .de-Seite mit sauberer Altersprüfung - aber was nutze das, wenn die meisten User über die .com-Seite ohne Altersprüfung auf die Seite gelangen könnten? „Das ist ein Taschenspielertrick“, sagt Schmid.