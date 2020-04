Zwei 14-Jährige Burschen haben am Dienstagabend in Dornbirn einer 69-Jährigen ihre Handtasche geraubt. Sie hatten die Frau, die sie vom Sehen her kannte, zuvor um Kleingeld gebeten, diese hatte aber verneint, berichtete die Polizei. Zuerst begleiteten die Jugendlichen sie daraufhin zu Fuß ein Stück, ehe sie ihr die Handtasche entrissen und wegrannten.