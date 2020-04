Russland will bereits ab Ende Juni Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 an Menschen testen. Es sei eine erste Phase klinischer Tests von drei Impfstoffen an 180 Freiwilligen geplant, sagte am Dienstag der Leiter des russischen Forschungszentrums Vector, Rinat Maxjutow, bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin sowie den Chefs von mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen.