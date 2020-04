Vorsichtig werden kommende Woche Teile des Handels hochgefahren. An den Schulen ziehen im Mai zumindest die Abschlussklassen nach. In Sachen Reisefreiheit ist von einer schrittweisen Annäherung an den vor der Corona-Krise gewohnten Normalzustand noch weit und breit nichts zu sehen: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schwor die Österreicher am Mittwoch auf einen langen Weg zurück zur vollen Reisefreiheit ein. Diese könne es erst geben, wenn das Virus „global besiegt ist“.