Drive-in-Tests für Corona-Verdachtsfälle gibt es in Deutschland bereits länger, Bundesländer wie Salzburg und Oberösterreich setzen ebenfalls schon auf die Tests im Auto. Jetzt folgt auch Niederösterreich, in St. Pölten ist die erste Drive-in-Station für Corona-Tests eingerichtet, weitere sollen folgen. Diese Testungen können jedoch ausschließlich an Personen durchgeführt werden, die dazu aufgefordert wurden. Dazu müssen sich Betroffene, die Symptome zeigen, an die Telefonnummer 1450 wenden. Dort wird abgeklärt, ob ein Verdacht besteht. Erst wenn diesen auch der Amtsarzt bestätigt, gibt es einen Termin für die Testung. Wie das alles dann in der Drive-In-Station abläuft, sehen Sie im Video oben.