In den Dienst der Wissenschaft treten können ab sofort Spieler von „Borderlands 3“. Mit dem darin integrierten interaktiven Spiel „Borderlands-Wissenschaft“ laden Publisher 2K und Entwickler Gearbox dazu ein, das humane Darm-Mikrobiom zuzuordnen, „um wesentliche medizinische Studien voranzubringen und dabei Belohnungen im Spiel zu verdienen“, wie beide Unternehmen am Dienstagabend per Aussendung mitteilten.