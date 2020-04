In dem Nachbarland Brasiliens wollten die Brüder an der Eröffnung eines Casinos und an mehreren Benefiz-Veranstaltungen teilnehmen sowie Werbung für die Biografie von Ronaldinho machen. Zunächst sah es so aus, als wäre die Posse schnell vorbei - doch der Fall zog weitreichende Ermittlungen mit zahlreichen Festnahmen nach sich. Der Ex-Profi des FC Barcelona nahm schließlich an einem Gefängnis-Turnier teil, er soll seine Mannschaft zum 11:2-Sieg geschossen haben. Auch seinen 40. Geburtstag beging er medienwirksam in Haft. Danach wurde es still. Zuletzt hatte es auch wegen der Corona-Krise den Anschein, als ob erst einmal keine Aussicht auf Freilassung besteht.