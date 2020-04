Das Nachtgestirn, das um 20.08 Uhr seinen erdnächsten Punkt erreichte, wirkte nicht nur größer, sondern auch heller - und zwar um beinahe ein Drittel: So nah wie in der Nacht auf den 8. April kommt der Mond unserer Erde erst wieder am 5. November 2025. Schon vorher gibt es allerdings wieder Supermonde zu bestaunen, den nächsten am 26. Mai kommenden Jahres.