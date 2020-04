Zum Abschluss erzählt Groß, der schon fast 3000 Abonennten für seinen YouTube-Kanal hat, noch eine herrliche Anekdote des jungen David Alaba: „Am Anfang der vierten Klasse habe ich jeden Schüler gefragt, was er später einmal werden will. Es kamen jede Menge verschiedene Berufe. Und dann war David an der Reihe und schlug einfach alles.“ Der jetzige Bayern-Star sagte nämlich: „Ich will zu Arsenal gehen“ Groß lachte und fragte, was denn der Plan B sei, falls das nicht klappen sollte. David dachte kurz nach, meinte dann völlig ernst: „Dann muss ich halt zu Chelsea gehen.“