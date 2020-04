Starke Rückgänge der Patientenfrequenz

Szenenwechsel hin zu den Kärntner Landesspitälern. Der Chef der Kabeg, also der Krankenhausholding, Arnold Gabriel, kann ähnliches berichten wie Preiss: „Es gibt in manchen Abteilungen starke Rückgänge der Patientenfrequenz. Das geht bis zu 70 Prozent.“ Betroffen seien da vor allem die Orthopädie, die Allgemeine Chirurgie und die Augenabteilung. Was wohl auch daran liegt, dass dem Epidemiegesetz folgend nicht akut nötige sowie planbare Eingriffe verschoben wurden, etwa Katarakt- oder Hüftoperationen.