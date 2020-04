Die MA 46 hat aus 70 Zählstellen neun repräsentative Orte ausgewertet - vier an der Stadtgrenze, vier im innerstädtischen Bereich und eine an der Reichsbrücke. Verglichen wurden die Kalenderwoche 10 (2. bis 6. März) mit den Kalenderwochen 12, 13 und 14. In diesem Zeitraum, also von Mitte März bis in die erste Aprilwoche, ist der motorisierte Individualverkehr massiv zurückgegangen.