Die USA als größter Beitragszahler könnten ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aussetzen. Diese Möglichkeit brachte Donald Trump am Dienstag in Washington während seines täglichen Briefings zur Coronavirus-Pandemie ins Spiel. Der US-Präsident wirft der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des Virus vor. Sich selbst lobte Trump für seinen „Instinkt“ - er habe Warnungen eines ranghohen Beraters vor dem Coronavirus „nicht gesehen“ und trotzdem aus „eigenem Antrieb“ im Sinne dieser Empfehlungen gehandelt: „Ich hätte es nicht besser machen können“, so Trump. Binnen eines Tages starben in den USA fast 2000 Menschen an der von dem SARS-CoV-2-Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.