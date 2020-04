Eine Familie in der Stadt Salzburg ist offenbar Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei am Dienstagabend berichtete, wurden Eltern und Kinder am vergangenen Sonntag auf ein Inserat im Internet aufmerksam, in welchem ein Husky-Welpe angeboten wurde. Die Familie nahm Kontakt zur Verkäuferin in Belgien auf, um den Kauf abzuschließen. Dann kam es allerdings zu einer Reihe von Verzögerungen.