Natürlich trifft eine derartige Entwicklung auch die heimischen Leitbetriebe. So gab die voestalpine AG (in der Steiermark Werke in Kapfenberg oder Donawitz) bekannt, dass die Pandemie das operative Ergebnis mit rund 40 Millionen Euro belastet. „Insgesamt ergibt sich an der Wiener Börse bei den wichtigsten Aktien ein Verlust der Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Euro“, sagt Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung.