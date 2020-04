Derzeit haben wir in Kärnten 341 bestätigte Corona-Fälle, 132 sind es in Osttirol. Am Sonntag vermeldete das Land den fünften Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus: Eine 85-Jährige mit mehreren Vorerkrankungen, die positiv getestet worden war, ist im LKH Villach einer Pneumonie erlegen.