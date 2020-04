50 Menschen neu erkrankt

Indes stieg die Zahl der Genesenen von Montagabend bis Dienstagabend um 132 Personen an. 50 Menschen erkrankten neu. In Tirol wurden bisher bereits 25.958 Tests durchgeführt. Auch im bisher am stärksten vom Virus betroffenen Bezirk Landeck entspannte sich die Situation weiter. Dort verzeichnete man mit Stand Dienstagabend 234 Infizierte und 470 Genesene.