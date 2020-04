„Immer, wenn es in Millionenhöhe zu Erbschaften und Schenkungen kommt, soll auch eine Steuer eingehoben werden. Ich hoffe schon, dass der Corona-Schock hier in Österreich zu einem Umdenken führen wird“, sagt Kogler in einem Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“. Zuletzt hatte die SPÖ im Nationalratswahlkampf 2019 eine Steuer in der Höhe von bis zu 35 Prozent auf Erbschaften gefordert.