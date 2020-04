„Ihre Leiche liegt in meinem Bett“, teilte am 27. Juni 2019 ein Steirer (43) ungerührt der Polizei am Telefon mit. Tatsächlich fanden die Beamten das junge Mädchen tot im Gästezimmer. Er habe ihr nur beim Sterben geholfen, so wie sie es wollte, rechtfertigt sich der Hilfsarbeiter bis heute. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt seinen Beteuerungen nicht, hat ihn jetzt wegen Mordes angeklagt und eine Einweisung beantragt.