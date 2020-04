„Für mich ist der Fußball manchmal ein einfaches Ziel“, sagte Solskjaer. „Es ist unfair, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Ich kenne Spieler, die viel Arbeit in gesellschaftliche Projekte stecken und viel tun, um in der aktuellen Situation zu helfen.“ Profis in der englischen Premier League, der finanzkräftigsten Liga der Welt, verdienen in der Woche mehr als ein durchschnittlicher Brite im Jahr. Allerdings wird mit diesem Geld mitunter auch geholfen - den jeweiligen Gemeinden und in der Corona-Pandemie auch dem nationalen Gesundheitsdienst NHS. Ein Gehaltsverzicht würde vor allem den Klubs helfen.