„Es ist schwierig, da gibt es nichts zu beschönigen“, sagt Bestatterin Christine Pernlochner-Kügler aus Innsbruck. Maximal zehn Personen dürfen aktuell an einem Begräbnis teilnehmen – darin eingeschlossen sind Priester, Trauerredner oder Bestatter. Ansonsten dürfen nur Familienmitglieder ersten und zweiten Grades am Grab stehen – mit Abstand. „Und alles was unterstützend wirkt, wie Körperkontakt und Nähe, ist verboten“, erklärt Pernlochner-Kügler.