Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen Muslime in Ägypten diesem Jahr während des heiligen Fastenmonats Ramadan auf das traditionelle Gebet in der Moschee verzichten. Die islamischen Gotteshäuser bleiben während des Ramadan, der in rund zwei Wochen beginnt, geschlossen, teilte das für die Moscheen zuständige Ministerium am Dienstag mit.