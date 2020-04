Bundeskanzler Sebastian Kurz fährt Österreich als erstes Land der europäischen Union wieder hoch. So war es die „richtige Richtung der Zahlen“, die ihn und die Bundesregierung dazu veranlasst hat, den neuen Plan im Umgang mit der Corona-Krise vorzustellen. Im Interview mit krone.tv appelliert er dennoch, die Ausgangsbeschränkungen weiter einzuhalten: „Es ist jetzt wichtig, in eine Phase der neuen Normalität überzugehen. Eine Phase, in der wir uns weiterhin einschränken, aber ein halbwegs normales Wirtschaftsleben fortgesetzt werden kann.“ Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.