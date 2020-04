„Die hygienischen und sanitären Umstände dort sind untragbar“, erklärte Spöttl. Es gebe horrende Engpässe bei der Versorgung mit Trinkwasser. Arbeiter seien zu acht in engen Räumen mit Stockbetten untergebracht. „Es ist unmöglich, dort Abstand zu halten, weil es einfach keinen Platz gibt.“ Am Montag hatte bereits die WDR-Sendung „Sport Inside“ über die Lage der Arbeiter in der abgeriegelten Industriezone berichtet. Nach Angaben von Amnesty war das Gebiet mit Unterkünften vor drei Wochen zum Teil abgeriegelt worden, nachdem sich Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten.