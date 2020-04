„Habe selten so eine Freude in den Augen eines Pferdes gesehen“

Und wie geht es Stute und Fohlen heute? „Ich habe selten so eine Freude in den Augen eines Pferdes gesehen“, schildert Marlene den Moment, als die beiden erstmals am Sandplatz toben konnten. Mama „Epona“ (Irisch für Göttin) und die kleine „Ciana“ (Irisch für die Glückliche) entwickeln sich prächtig, berichtet die Pferdeliebhaberin mit großem Herz. Zwar sei die Stute noch etwas skeptisch und brauche Zeit, um Vertrauen zu fassen, doch dieses wachse von Tag zu Tag. Ganz anders die kleine „Ciana“: „Ich glaube, ,Ciana‘ hat alles vergessen. Sie war doch erst etwas über einen Monat alt. Aber sie verhält sich wie ein ganz normales super glückliches Fohlen!“