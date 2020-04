Das positive am Anfang: 945 Oberösterreicher haben laut dem Land OÖ bereits das Virus besiegt und gelten wieder als Gesund. Traurig: Am Dienstag wurden gleich fünf neue Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Insgesamt gibt‘s jetzt 28 an Covid-19 verstorbene in Oberösterreich (Stand 8. April, 8 Uhr). 1035 Oberösterreicher sind infiziert, die Zahl der Genesenen ist weiter am steigen. Insgesamt sind derzeit 34 BewohnerInnen sowie 59 MitarbeiterInnen in 27 Alten- und Pflegeheimen in OÖ von Covid-19 betroffen. Auch neun Mitarbeiter der BH in Braunau sind infiziert.