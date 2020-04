Der elfjährige Thomas aus Wartberg an der Krems in Oberösterreich entdeckte in der Nacht auf Dienstag um 3.30 Uhr, dass zwei Nebengebäude am elterlichen Bauernhof brannten. Der Bub weckte seinen Vater (48), der die Feuerwehr verständigte. In Münzkirchen brannte ein Einfamilienhaus, am A1-Parkplatz in Lindach eine Lkw-Ladung.