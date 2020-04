Freilich: Ob die „Königlichen“, denen Coach Zinedine Zidane gerade erst eine Rundumerneuerung und Verjüngung verordnet hat, der sogar Weltstars wie Luka Modric zum Opfer fallen könnten, gerade jetzt zwingend an einem 35-Jährigen interessiert sein wird, ist zumindest diskutabel. Auch wenn Cristiano Ronaldo noch immer zu Höchstleistungen imstande ist, wie seine 53 Tore in 75 Pflichtspielen für Juventus in den vergangenen beinahe zwei Jahren zeigen ...