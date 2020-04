Die Entwickler der 5 Lives Studios und Publisher Deep Silver haben ein Veröffentlichungsdatum für ihr kommendes, stark an Nintendos „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erinnerndes Action-Rollenspiel „Windbound“ bekanntgegeben. Das Game wird im August für PC, PS4, Switch und Xbox veröffentlicht und schickt die Spieler auf eine - „The Wind Waker“ lässt grüßen - Reise auf verwunschene Inseln voller Geheimnisse.