Dringender Appell an alle Eltern

Unterdessen scheint die Zahl der zu betreuenden Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen abseits der Schulen wieder zu steigen. In den März-Wochen sei man noch bei rund 200 tirolweit gelegen, für die Karwoche ging das Land von 350 aus. Dies sei eine Herausforderung, räumte Palfrader ein und rechnete mit weiter steigenden Zahlen. Man müsse gewappnet sein, meinte sie und richtete gleichzeitig einen Appell an die Eltern: „Bitte betreuen sie ihre Kinder so lange es geht zu Hause!“