„Wiederauferstehen - so wie der österreichische Bundeskanzler das nennt“

Auch Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) forciert nach dem österreichischen Vorpreschen die Debatte über eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen. „Wir sind jetzt in der Phase der Eindämmung, wir brauchen dann die Phase des Wiedereinstiegs. Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität. Wir werden Vorbereitungen treffen müssen, in welchen Bereichen das öffentliche Leben wiederauferstehen kann, so wie der österreichische Bundeskanzler das nennt“, sagte Laschet am Dienstag.