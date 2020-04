Markus K. (Name geändert) hat es schwer getroffen. Der zweifache Familienvater war bis vor kurzem in der Gastronomie beschäftigt, hat durch die Corona-Krise seinen Job als Kellner verloren. Bei der Internet-Suche nach einem Zuverdienst zum Arbeitslosengeld ist der Kärntner auf folgendes Angebot gestoßen. Für eine „Hilfe bei Finanztransaktionen“ könne er von daheim aus gutes Geld verdienen, so das Versprechen. Das Prinzip: Man erhält auf sein Konto regelmäßig Überweisungen. Diese transferiert man dann auf andere Konten oder in Form von Bitcoin-Zahlungen weiter. Als „Lohn“ dafür dürfe man sich eine Provision vom Überweisungsbetrag abziehen.