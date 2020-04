Enorme Pollenbelastung

Hinzu kommt, dass das Coronavirus derzeit in jedermanns Munde ist. Zudem ist die Pollenbelastung laut Pollenwarndienst heuer etwa um das Dreifache höher als in den Vorjahren, wodurch auch die Beschwerden bei Allergikern stärker sind als normalerweise. Das hat zur Folge, dass aktuell viele Menschen beim Aufkommen von Husten oder Halsweh sofort an eine mögliche Corona-Infektion denken. „Symptome von eigentlich altbekannten Ursachen wie Allergien können aktuell schnell zu einer psychischen Belastung führen“, so Harruk.